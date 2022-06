Dopo due anni di stop torna il carnevale a Fiume

Il calendario degli eventi di Fiume a giugno è più ricco che mai e mentre la stagione turistica estiva è già in pieno ritmo, si avvicina una festa unica che segnerà ufficialmente l'inizio dell'estate nel migliore dei modi. Dopo una pausa di due anni, regole e restrizioni pandemiche, è giunto il momento di essere finalmente ciò che desideriamo. Si avvicina il weekend più folle dell’anno – il weekend del Carnevale di Fiume. Preparatevi per una scarica di energia positiva, ritmi allegri e colori vivaci. Finalmente ci mettiamo le mascherine che amiamo indossare: le maschere e i costumi di carnevale, questa volta un po' più leggeri e sottili. Essere ciò che desideriamo non è mai stato così semplice. Senza strati in più di vestiti, i frutti dell'immaginazione vengono trasformati in capolavori di Carnevale la cui mostra si terrà tra qualche giorno sul Corso di Fiume.

L'eccezionalità di giugno

Quest’anno eccezionalmente, a causa del ritardo causato dalla pandemia, il Carnevale di Fiume prenderà atto nel mese di giugno. Segnatevi quindi il weekend dal 17 al 19 giugno 2022 nel calendario perché nel centro di Fiume vi aspetta un programma d’ intrattenimento dinamico e ricco, che culminerà il 18 giugno 2022 con la Sfilata di Carnevale. Accompagnate da carri allegorici, migliaia di maschere interpreteranno l’attualità, i miti, le leggende urbane e molto altro. Il pubblico locale e internazionale completerà le loro storie fantasiose e, almeno durante questo giorno dell’anno, ognuno sarà ciò che desidera essere. Le strade di Fiume pulseranno con un ritmo diverso, quello carnevalesco e in vari punti del centro città ognuno potrà godersi la musica e l’intrattenimento a proprio piacimento. Dal 17 al 19 giugno Fiume organizzerà uno spettacolo per tutti i sensi con esibizioni dal vivo, famosi musicisti e DJ locali e stranieri, effetti speciali e colori del Carnevale in ogni angolo, con gli attori principali, i gruppi carnevaleschi, che sfileranno per la città il 18 giugno alle ore 17.

Jota in Maschera

Eccezionalmente quest'anno, turisti e ospiti al mattino potranno cercare rinfresco su una delle spiagge fiumane, mentre il pomeriggio e la sera saranno riservati per la festa. Oltre a una decina di località in cui si svolgeranno i programmi di Carnevale, molti locali si uniranno all'evento e organizzeranno feste originali nei loro bar e terrazze in giro per la città, i cui orari di apertura il giorno della sfilata sarà illimitato. Tutto inizierà venerdì 17 giugno dalla mattina con la “Jota in Maschera” e la sera con il Gala Party di Carnevale umanitario, dove gli organizzatori accoglieranno i loro ospiti e solennemente, in meravigliosi costumi, introdurranno la giornata di Carnevale più attesa. La festa sul molo Karolina Rije?ka con Šajeta e il gruppo Gazde proseguirà fino a tarda notte. Nel giorno della sfilata di Carnevale la festa si estenderà in ben sei località cittadine. La prima, il molo di Karolina Rije?ka, un tradizionale luogo di ritrovo dei carnevalisti prima della sfilata, inizierà con la musica da mezzogiorno e continuerà fino al domani con i noti gruppi musicali locali - Koktelsi e Grooversi. Le feste con invidiabili formazioni DJ inizieranno nel pomeriggio in piazza Tito e Kobler, nella Principia di Tarsatica, e la sera dopo la sfilata si aggiungerà alla festa il sottopasso delle vie Vatroslav Lisinski e Uljarska e la festa sul Corso proseguirà con l’esibizione del gruppo D' Beni band.

Domenica il tutto sarà completato dalla Notte delle crinoline sulla nave Marina, che chiuderà l’edizione di quest’anno. Non perdetevi l'edizione straordinaria del Carnevale di Fiume e godetevi un weekend di puro divertimento.