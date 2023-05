Da Trieste a New York: la storia di Gabriele, il “talent scout” dei registi indipendenti

NEW YORK - Da nove anni lavora a New York per una realtà no profit che si occupa di supportare registi e produttori cinematografici indipendenti con progetti in via di sviluppo: si tratta di Gabriele Capolino, 36 enne di origini uruguayane, nato e cresciuto a Trieste. Oggi lavora per The Gotham Film and Media Institute, la più antica no profit che supporta gli artisti indipendenti negli Usa, famosa per aver “scoperto” e sostenuto il film “Moonlight”, un piccolo progetto che nel 2017 ha surclassato il film La La Land accaparrandosi l’oscar come miglior film. Moonlight è stato diretto dall’allora sconosciuto regista Barry Jenkins, con un piccolo budget da poco più di un milione di dollari, ma con l’aiuto e il sostegno della Gotham ha raggiunto grande notorietà, passando avanti a una grande produzione hollywoodiana come La La Land.

“Siamo stati molto contenti - ha spiegato Gabriele - ma è stata per noi una vittoria dolceamara perché avevamo sostenuto anche La La Land, nonché il suo regista e il suo produttore in altre occasioni. Nel 2014 avevamo presentato il progetto e la sceneggiatura di Moonlight a potenziali partner. Era un ottimo progetto ma, fino a quel momento, il regista e il produttore non avevano trovato partner perché lo presentavano in modo sbagliato. A un certo punto hanno capito che dovevano cambiare il modo in cui parlavano del film, in questo ambiente è importante saper vendere il progetto ed essere buoni comunicatori”.

Nel paese della 'fabbrica dei sogni' le idee diventano realtà creando connessioni, per questo Gabriele e The Gotham Film and Media Institute individuano le potenzialità dei giovani e sconosciuti talenti per poi connetterli a potenziali partner, produttori e finanziatori, guidandoli attraverso attività di mentoring, un percorso formativo in cui le singole persone vengono affiancate e istruite da un esperto.

La carriera di Gabriele in questo ambito inizia da giovanissimo, dopo il diploma al liceo Oberdan di Trieste e la laurea al Dams di Padova. Per oltre 10 anni è stato critico cinematografico per Blogo, una delle più importanti testate digitali sul cinema in Italia, oltre ad essere stato inviato stampa di festival internazionali come Venezia, Cannes e Berlino. Ha lavorato anche per Biennale College – Cinema, il laboratorio cinematografico a micro-budget della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, durante le prime edizioni del programma, e ora fa parte del suo comitato di selezione. È stato mentore, decisore e giurato in vari mercati, laboratori e festival in tutto il mondo.

“Al Biennale College mi occupavo di creare programmi di training, networking e mentoraggio - spiega Gabriele - per creare gli autori di domani. Abbiamo prodotto 34 film a micro budget in 10 anni, e in quel periodo ho conosciuto uno dei mentori in quel programma, che sarebbe poi stato il mio capo alla Gotham”. Dal 2015 Capolino ha trovato la sua dimensione a New York, dove ricopre il ruolo di Senior Manager. Nei giorni scorsi è stato al Far East film festival di Udine come ospite, con l’obbiettivo di stringere partnership con il mondo cinematografico asiatico.