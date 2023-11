Torna la "Giornata dei ricreatori" con open day, musica e un evento online

TRIESTE - Torna la Giornata dei ricreatori comunali, il consueto appuntamento per informare i cittadini sui servizi offerti nelle strutture comunali, che si svolgerà online sabato 2 dicembre e vedrà un ricco programma di appuntamenti e di Open Day da lunedì 4 fino a giovedì 7 dicembre. E' stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’assessore alle politiche dell'educazione e della famiglia, Maurizio De Blasio e i dirigenti comunali. Un omaggio a questo storico servizio, unico nel contesto nazionale, che anima la città di Trieste da oltre un secolo. L’evento di sabato 2 dicembre sarà visibile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Trieste. Le famiglie potranno conoscere i Ricreatori comunali presenti in città e le loro offerte ludico-formative articolate in Ricreatorio invernale, Servizio SIS (servizio integrativo scolastico) e Ricrestate. Per collegarsi, basterà accedere alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ComunediTrieste o al canale Youtube https://www.youtube.com/c/ComunediTriesteChannel del Comune di Trieste. Sul sito www.trieste.educazione.it sarà pubblicato a breve il calendario completo degli Open Day.

“Accanto all’illustrazione delle attività che vengono svolte nel corso dell’anno - ha esordito l’Assessore De Blasio - ci saranno delle iniziative all’interno delle singole strutture, la più significativa delle quali è l’esibizione del maestro Mauro Maur". "Con questi luoghi - ha concluso De Blasio - cerchiamo di distrarre e sviare giovani e giovanissimi in un’età che potrebbe rivelarsi critica da comportamenti poco virtuosi e invitarli invece al rispetto per gli altri e alla vita in comunità”.

A partire da lunedì 4 fino a giovedì 7 dicembre ogni Ricreatorio dedicherà una giornata agli Open Day, offrendo a tutti la possibilità di sperimentare giochi, laboratori e attività sportive. Accanto alle attività tradizionali come i laboratori creativi, le attività sportive che da sempre caratterizzano l’offerta dei Ricreatori (come pallavolo e basket) e quelle legate a musica e teatro verranno proposte anche delle novità, come il badmington.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti previsti nei Ricreatori comunali:

Anna Frank 4 dicembre dalle 16.30 alle 18.30;

Brunner 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Cobolli 4 e 5 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Sis Collodi 4 dicembre dalle 16.30 alle 18.30;

De Amicis 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.00;

Fonda Savio 7 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Gentilli 6 dicembre dalle 16.00 alle 19.00;

Lucchini 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Nordio 4 dicembre e 7 dicembre dalle 16.00 alle 19.00;

Padovan 7 dicembre dalle 16.00 alle 18.30;

Pitteri 5 dicembre dalle 16.30 alle 19.00;

Ricceri 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Stuparich 5 dicembre dalle15.30 alle 18.30.

Nei Ricreatori comunali Brunner, Fonda Savio e Lucchini, l’Open Day ospiterà anche l’intervento della Civica Orchestra Fiati “G. Verdi” Città di Trieste, che presenterà l’attività di percussioni e drumline che coinvolgerà i Ricreatori a partire dal nuovo anno. Grande attesa per l’evento al Ricreatorio Gentilli del 6 dicembre 2023: nel giorno tradizionalmente dedicato a San Nicolò, il maestro di fama internazionale Mauro Maur, accompagnato dalla pianista canadese Françoise de Clossey, sarà protagonista di un incontro concerto con i bambini e con le famiglie. Al Ricreatorio Gentilli, Maur ha iniziato i suoi primi studi dello strumento, dando il via alla sua carriera musicale: una carriera intensa e ricca di soddisfazioni che gli ha valso il titolo di “Pavarotti della tromba”.

Infine, si segnalano le date per l’esposizione del mosaico realizzato dai Ricreatori comunali in omaggio alla Barcolana 23, un’opera collettiva composta da 14 pannelli musivi, interconnessi da un’onda su cui spumeggiano i nomi delle tredici strutture, con il titolo “I Ricreatori di Trieste per B55”. Esposta in ottobre scorso al TCC Hall 28 all’interno degli spazi allestiti a margine di Barcolana Sea Summit, l’opera sarà visibile in Sala Fittke in concomitanza con gli Open Day dal 4 al 7 dicembre (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19, martedì dalle 10 alle 13), per poi spostarsi al Polo Giovani nello spazio Coworking per ulteriori due settimane, con gli orari di apertura del Polo (informazioni allo 040 3485818).