La città di Gorizia compie 1021 anni

Oggi Gorizia festeggia 1021 anni. La data del 28 aprile infatti, come ha ricordato oggi il Presidente Massimiliano Fedriga in un post, segna la prima volta in cui il nome della città è stato citato in un atto ufficiale. Era il 1001, quando l'imperatore Ottone III donò il castello Salcano e il vicino abitato di Gorizia per metà al patriarcato di Aquileia e per l'altra al conte del Friuli.

In occasione del compleanno, il sindaco Rodolfo Ziberna, candidato per il centrodestra, ha voluto dedicare un post alla città: "Gorizia oggi compie 1021 anni. Una storia lunga mille e più anni, fatta di principesche contee, conti e castelli. Città del cuore, scelta da re e principesse per il loro esilio, città di incontri fra genti e lingue diverse ma anche città di scontri, di sofferenza e di confini imposti. Città in cui il Tricolore non è solo una bandiera ma un moto del cuore. Città unica dove ogni pietra parla e anche gli alberi secolari hanno cose da raccontare. Città che in cui puoi perderti se la sai guardare". "Oggi Gorizia torna, finalmente, ad essere protagonista, nella nostra regione, in Italia, in Europa - continua il post -, incurante di chi cerca di frenare bloccare, distruggere il futuro. Gorizia e i Goriziani guardano già al domani, sono già nel domani e nessuno ci fermerà. Auguri città della mente e del cuore".

"Auguri Gorizia - scrive invece Fedriga - Per la ricorrenza del 28 aprile" è stata "inaugurata al Museo Di Santa Chiara la mostra 'Madre'. Un'esposizione che si compone di 30 opere ritraenti la Madonna realizzate tra il Duecento e il Novecento, provenienti da sei collezioni private, tra cui quella Cavallini Sgarbi di Ro Ferrarese e Vittorio Sgarbi". Per Fedriga, "regalarsi arte è sicuramente un bel modo di festeggiare il compleanno della capitale europea della cultura 2025".