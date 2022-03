Basta file al confine, torna il collegamento via mare con l'Istria e il Quarnero

Torna il collegamento da Trieste alle città costiere dell'Istria e del Quarnaro. Dal 28 maggio fino al 25 settembre la compagnia Liberty Lines effettuerà i viaggi per mare con destinazione Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo. Dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia la motonave Marco salperà dal molo IV di Porto Vecchio tutti i giorni, escluso il martedì. Il servizio dà anche la possibilità di portare a bordo le biciclette e di evitare le lunghe code ai confini tra Slovenia e Croazia.

I prezzi

Per Lussinpiccolo un viaggio andata e ritorno costa 53 euro. Per viaggiare in direzione Rovigno si spendono 32 euro (sempre andata e ritorno), mentre per Parenzo i viaggi costano 25 euro (12,50 euro l'uno). Per quanto riguarda Pirano il costo totale dell'andata e ritorno è di 14 euro. Di seguito tutti gli orari.