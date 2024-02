"Recruiting Day" a Marina Julia, presentato oggi a Trieste

Presentato oggi a Trieste, nella sede della Regione, il “Recruiting Day” che si terrà presso il Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone il prossimo 12 marzo. L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, si è soffermata, nel suo intervento, sulle “aziende che hanno bisogno di lavoratori stagionali, specialmente nel turismo", le quali "hanno iniziato già da qualche settimana le loro ricerche”. Rosolen ha, inoltre, sottolineato il ruolo della Regione: “abbiamo potenziato l'attività per meglio accompagnare lavoratori e imprese verso le opportunità esistenti promuovendo la formazione continua e garantendo incentivi per chi assume a tempo determinato giovani e donne under 35 che continuano a rappresentare la maggioranza degli occupati nel settore”. Inoltre, come specificato dall’assessore, "per rendere questi contratti più appetibili, è necessario costruire un sistema di welfare territoriale, in un'ottica di coprogettazione con aziende e organizzazioni sindacali, in grado di offrire ai lavoratori benefici e prestazioni, quali ad esempio alloggio, servizi sanitari e misure per la conciliazione vita-lavoro”.