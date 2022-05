Netflix sbarca a Miramare: al via le riprese di "Lift", la serie dal cast stellare

Un’altra produzione cinematografica, stavolta targata Netflix, sbarcherà a Miramare nei prossimi giorni. Si tratta di Lift, nuova opera del regista e produttore cinematografico statunitense Felix Gary Gray. Le riprese del film, che annoverano nel cast il comico e attore statunitense Kevin Hart affiancato dall’attrice britannica Gugu Mbatha-Raw e dall’attrice spagnola Úrsula Corberó, che nella serie Netflix “La casa di carta” interpreta il personaggio di Tokio, sono iniziate lo scorso febbraio in Irlanda del Nord, per poi spostarsi a Venezia e arrivare in Friuli Venezia Giulia, dove sarà allestito il set che ospiterà la troupe dal 19 al 24 maggio.

La struttura e i mezzi che sono coinvolti nelle riprese comporta la chiusura del comprensorio culturale per alcuni giorni per consentire lo svolgimento delle riprese. Il Castello e il Parco di Miramare, nello specifico, saranno chiusi al pubblico dalle ore 14 del 19 maggio e nelle giornate del 20, 21, 23 e 24 maggio. Domenica 22 maggio il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare saranno regolarmente aperti ma resterà interdetta l’area del parcheggio.

Le parole della direttrice

“Come era già successo in passato – dichiara la direttrice del Museo di Miramare Andreina Contessa – abbiamo deciso di dare ospitalità a una produzione di rilievo per diversi motivi. Prima di tutto, è sostanziale che l’immagine di Miramare abbia una espansione sempre più capillare e questo è garantito da produzioni come questa, che hanno una diffusione mondiale. In secondo luogo, Miramare dalla presenza di questo allestimento cinematografico ha un corrispettivo economico notevole che, in questo caso, ci consentirà di portare a termine un progetto ambizioso e fruibile per sempre dai visitatori di Miramare”.

La promozione del sito

“Finalmente si concretizza il progetto accarezzato da tempo di realizzare uno spazio tutto dedicato ai bambini e ai ragazzi che ne potranno fruire per scoprire molte curiosità legate al Parco e alla storia del suo fondatore. Nella fattispecie – rivela la Contessa -, saranno riqualificate le Serre nuove che ospiteranno un’attrezzata aula didattica, uno spazio che attualmente a Miramare non c’è e che, grazie a un arredo modulare e funzionale, permetterà di svolgere diverse attività con il pubblico più giovane”. La produzione Netflix rientra nel novero delle iniziative che il Museo storico svolge con PromoTurismoFVG, con cui è attivo un accordo di collaborazione e grazie a una fattiva collaborazione con FVG Film Commission, intese finalizzate alla promozione e valorizzazione del sito museale e dell’intero territorio.