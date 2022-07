Torna il 'Memorial Figli delle Stelle': quest'anno gioca anche il 118

Torna il Memorial Figli delle Stelle, il torneo di calcio tra forze dell'ordine, politici e giornalisti in memoria dei compianti agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre 2019. Questa terza edizione include anche una formazione del 118 Asugi e diventa un quadrangolare, che si terrà sabato 23 luglio a partire dalle ore 17.30 sul campo di calcio a sette del Primorec a Trebiciano. Il tutto sarà diretto dall’arbitro internazionale Fabio Baldas.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno presenziato il sindaco Roberto Dipiazza, gli assessori comunali allo Sport Giorgio Rossi e al Bilancio Everest Bertoli, il capo di gabinetto della Questura di Trieste Leonardo Boido, il promotore dell’iniziativa e già consigliere comunale Michele Claudio, Nicolò Giraldi in rappresentanza dei giornalisti e rappresentanti del 118 Asugi.

“Non abbiamo dimenticato questi nostri ragazzi - ha detto il sindaco –, anche quest’anno ci ritroveremo al solito posto per ricordarli e sarò presente per dare il calcio d’inizio”. Dipiazza ha ringraziato ancora la Polizia e le forze dell’ordine per il loro prezioso impegno sul fronte della sicurezza, dando anche la disponibilità "ad ospitare ed accogliere il torneo anche nella centralissima piazza Unità d’Italia”.

Nel ricordare il valore di questa iniziativa che vuole portare un abbraccio alle famiglie di Demenego e Rotta, Michele Claudio ha voluto ringraziare anche gli sponsor Tergeste Multiservizi di Romolo Bartoli e E.Factory di Matteo Zanini per il sostegno all’iniziativa.

Parole di apprezzamento anche da Leonardo Boido, che ha sottolineato come quello degli agenti Demenego e Rotta “è un ricordo che portiamo sempre nei nostri cuori” e “sentiamo la vicinanza di tutti, sappiamo che possiamo contare su tutta la città”.

Il giornalista Nicolò Giraldi ha evidenziato anche “l’importanza del senso di continuità, ossia il portare avanti la manifestazione in una società sempre più liquida, dove tutto si perde. Sarebbe bello, negli anni successivi, riuscire a portare l'evento in diversi campi della città, per far arrivare questo messaggio alle periferie e alle zone più distanti dal centro cittadino”.

Giraldi ha poi confermato che in questa edizione l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, l'Ussi Fvg e Press Trieste Football Club hanno deciso di donare al personale sanitario del 118 di Trieste l'opera “Venere II”, dell'artista serba Andrea Solaja. La scultura fa parte di una serie denominata "Il rifiorire della vita". Per conoscere e approfondire le produzioni dell'artista basta andare sul sito www.andreasolaja.com.