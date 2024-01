Miramare sbarca in Tv: lo scettro di Carlotta su Italia Uno con Roberto Giacobbo

TRIESTE - Miramare approda sulla Tv nazionale, più precisamente su Italia Uno nel programma "Freedom - oltre il confine" di Roberto Giacobbo. Oltre ad altri reportage inediti, al centro della puntata ci sarà anche il Castello di Miramare. Giacobbo visiterà il Castello di Miramare, il nido d’amore del principe Massimiliano d’Asburgo, fratello dell’imperatore Francesco Giuseppe, e di sua moglie Carlotta del Belgio.

Freedom entrerà così nelle lussuose sale del castello e, attraverso varie testimonianze e una visita esclusiva dei suoi spazi, ripercorre la storia della coppia che, purtroppo, non ebbe un lieto fine. In esclusiva per Freedom, il conduttore ha potuto visitare il caveau dove è attualmente custodito lo scettro che fu donato a Carlotta del Belgio, quando Massimiliano fu incoronato imperatore del Messico e che nelle prossime settimane troverà adeguata collocazione nelle Sale del Castello di Miramare.