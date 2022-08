Il Comune di Muggia a caccia di "nonni paletta": al via le domande

Il Comune di Muggia informa che viene istituito anche per l’anno scolastico 2022-2023 il servizio di vigilanza davanti alle scuole del territorio comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio. Possono presentare domanda i cittadini che non svolgono attività lavorativa (pensionati o disoccupati) e che abbiano compiuto i 50 anni e non superato i 70 anni alla data del 10 giugno 2023. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Muggia entro le ore 12.00 del giorno: 09 Settembre 2022 utilizzando, pena l’invalidazione delle stesse, gli appositi moduli che potranno essere reperiti presso il Corpo di Polizia Locale di Muggia - piazza della Repubblica n° 4 -, Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – piazza Marconi n° 1 o da internet scaricandoli dal sito ufficiale del Comune di Muggia.