Taxi gratis a chi non supera alcoltest, Nikita Pelizon: "Approvata la mia idea"

ROMA - Nikita Pelizon dichiara su Twitter che l’idea, approvata dal ministero dei trasporti, di fornire taxi e navette gratis per chi supera il limite all’alcoltest all’uscita delle discoteche, è stata sua. Così il post dell’influecer triestina e vincitrice del Grande Fratello Vip 7: “E’ ufficiale… è stata approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo. Grazie all’associazione Influencer @aicdc_official per aver voluto la mia presenza". L'Associazione Italiana Content e Digital Creators (Aicdc), ha infatti convocato al tavolo, alla presenza del ministro Salvini, l’ex gieffina, che avrebbe in quella sede esposto il proprio progetto. "Siamo scevri da ogni appartenenza politica - ha dichiarato a Fanpage la presidente dell’associazione Sara Zanotelli - in quanto associazione di categoria. Il Ministero ci ha invitati a un tavolo di confronto, sapendo del nostro progetto".

L’idea di interpellare gli influencer su un tema che coinvolge i giovani è specificata anche nel comunicato del ministero, che parla di un’idea “nata anche grazie alle proposte ricevute durante le riunioni con influencer e digital creators, avvenute le scorse settimane al MIT alla presenza del ministro Salvini”. L’iniziativa è ora in fase di sperimentazione in sei grandi discoteche italiane per un periodo che va da agosto a metà settembre. Per l’iniziativa sono stati stanziati fondi da parte del Mit, al fine di pagare il servizio di taxi o navetta. Saranno accompagnati anche i passeggeri della persona che risulterà positiva all’alcoltest e i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, forniranno il voucher. La fase sperimentale è volta a testare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime.