Il Carso in festa per il ritorno delle Nozze carsiche

REPEN (Trieste)- Al via a Repen l’atteso appuntamento con le Nozze Carsiche - in sloveno Kraška Ohcet - dopo nove anni di assenza. Sono Dana Puric e Ivan Krpan i due promessi sposi che convoleranno a nozze domenica 28 agosto, al termine di cinque giorni di celebrazioni. Nella serata di ieri 24 agosto, nella storica Casa Carsica di Monrupino, si è svolta l’inaugurazione della tradizionale festa ispirata alle usanze e ai riti locali della seconda metà dell’Ottocento. Presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, la senatrice Tatjana Rojc, il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec, la sindaca di Sgonico Monica Hrovatin, il presidente della cooperativa Carso Nostro - Nas Kras Edi Kraus, il console sloveno in Italia Peter Golob e il sindaco di Logatec, gemellato con il Comune di Monrupino, Berto Menard.

L'evento

Le Nozze Carsiche sono state introdotte nel 1968 da un’idea della cooperativa “Carso Nostro – Naš Kras” con la preziosa partecipazione degli abitanti del comune di Monrupino. Tra le realtà storiche organizzatrici della rassegna, presenti in sede di inaugurazione, l’associazione culturale Kraški Dom con la sua presidente Vesna Gustin e il Comune di Monrupino, rappresentato dalla sindaca Tanja Kosmina. Spazio anche all’arte: ad accompagnare l’inaugurazione la musica di Denis Novato, musicista di San Dorligo della Valle tra i massimi esperti al mondo di fisarmonica diatonica. I locali della Casa Carsica invece ospiteranno la mostra dell’artista Nika Furlani, dal titolo “L’artigianato attraverso il tempo”

Dopo nove lunghi anni di stop, di cui gli ultimi tre per cause sanitarie, la festa giunge così alla sua 27esima edizione, grazie al contributo di Fondazione CRT, della Banca di Credito Cooperativo ZKB, di Promoturismo e delle associazioni slovene SKGZ - Unione culturale e economica slovena e SSO, Confederazione delle associazioni slovene. Nei prossimi cinque giorni è prevista la partecipazione di migliaia di cittadini e turisti.

Il programma

Giovedì 25.08. 2022 – addio al celibato e nubilato

18.00 Apertura delle osmize, mostre, chioschi e del Museo della Casa Carsica

20.00 Addio al celibato e al nubilato a Repen e a Col

Ballo in piazza a Repen con il complesso Happy Day

23.00 Ultimo ballo “da puti” in piazza a Repen

24.00 Ultimo ballo

Venerdì 26. 08. 2022 – serenata

18.00 Apertura delle osmize, mostre, chioschi e del Museo della Casa Carsica

20.00 Ballo in piazza a Repen con il complesso Kras?ki muzikantje

22.00 Serenata a Repen secondo la vecchia usanza

24.00 Ultimo ballo

Sabato 27. 08. 2022 – trasporto della dote

18.00 Apertura delle osmize, mostre, chioschi e del Museo della Casa Carsica

20.00 Ballo in piazza a Repen con il complesso Kras?ki Kvintet

20.30 Trasporto della dote da Col alla Casa Carsica di Repen

24.00 Ultimo ballo

Domenica 28. 08. 2022 – matrimonio

09.00 Raduno dei figuranti in costume nella Casa Carsica 10.00 Raduno dei figuranti in costume a Col e corteo nuziale al santuario di Monrupino

11.00 Celebrazione del matrimonio nella chiesa di Monrupino 12.30 Corteo nuziale dal santuario di Monrupino attraverso Col a Repen

13.30 “Consegna” della sposa nella Casa Carsica

17.00 Apertura del ballo da parte degli sposi in piazza a Repen con il complesso Alpski Kvintet

23.00 Ultimo giro di valzer e conclusione della manifestazione

La domenica le osmize saranno aperte dalle ore 10.00 alle 23.00.