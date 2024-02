Olio Capitale, sono 220 gli espositori previsti

TRIESTE - Torna a Trieste la fiera business-to-business "Olio Capitale", organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua azienda in house Aries, in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, la co-organizzazione del Comune di Trieste. .giunta alla sua 16/ma edizione. Si terrà dall'8 al 10 marzo negli spazi del Generali Convention Center in Porto Vecchio. Saranno presenti 220 espositori da tutta Italia oltre che dalla Slovenia e dalla Grecia. Il programma prevede diversi laboratori, degustazioni, e numerosi eventi anche in città. E' stata presentata questa mattina nella sala Desiata della sede di Trieste della Camera di commercio. Ha fatto gli onori di casa il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Presenti il sindaco Roberto Dipiazza, la sua vice Serena Tonel, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, che ha evidenziato come Olio Capitale sia “un grande evento e lo dimostra anche il fatto che il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida era presente nella scorsa edizione”. Intervenuta anche Fedrica Suban, presidente Fipe Trieste, che ha ricordato che "nei ristoranti verranno proposti piatti con diverse tipologie di extra vergine d’oliva, per far capire quanto modifica il gusto delle pietanze. La Fipe vedrà in campo anche alcuni ristoratori della giuria, per i migliori oli che saranno premiati durante l’evento. C’è molta attenzione - sottolinea - da parte dei turisti, nei confronti dei prodotti locali e Olio Capitale è un’ulteriore vetrina anche per la loro valorizzazione”. Nel corso della scorsa edizione i visitatori giunti a Trieste per visitare gli spazi espositivi sono stati oltre 12 mila.