A Mattonaia apre la nuova osmiza di "Franz e Karla"

A Mattonaia è nata una nuova osmiza. Si chiama "Franz e Karla", come i titolari, marito e moglie, che hanno deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Lei, due lauree e una grande passione per la ristorazione, è originaria di Verteneglio (Croazia), mentre lui, Francesco, è un veterinario e un appassionato viticoltore. La scintilla tra i due è scoppiata nel 2015 e dopo diversi anni passati assieme hanno deciso di fare il grande passo aprendo una loro osmiza. In Località Mattonaia 174 potrete degustare Malvasia, Refosco e pure un po’ di Merlot accompagnati da baccalà mantecato e le acciughine. Immancabili i dolci come lo strudel di mele con salsa alla vaniglia e palacinke.