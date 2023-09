Il Pane Quotidiano punta ancora su Servola: inaugurato il nuovo locale

TRIESTE - Il Pane Quotidiano punta ancora su Servola e ha inaugurato lo scorso 31 agosto il nuovo locale in via di Servola 42 negli spazi dell'ex banca Unicredit, da tempo in stato di abbandono. La catena di Paolo Fontanot, che ha altri sette locali a Trieste, era già presente a Servola da 12 anni con un piccolo negozio, ma ora l'attività si è spostata in un nuovo ambiente molto più grande. "Abbiamo deciso di ingrandirci e restare a Servola - spiega Erica, che gestisce il locale -, puntando su un rione che si sta pian piano ripopolando. Siamo un gruppo di commercianti molto uniti e cerchamo sempre di darci una mano a vicenda". Il nuovo Pane Quotidiano è anche dotato di una sala per feste ed eventi, con un'area per bambini attrezzata con giochi di tutti i tipi. Non mancherà il classico forno a vista, da cui sarà sfornato il pane e gli ormai noti prodotti da servire caldi. Sarà aperto ogni giorno con orario continuato.