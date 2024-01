“Possibile privatizzazione centro prelievi Ospedale Maggiore”, la segnalazione dei sindacati

Trieste - È di questi giorni la nota di Fials, Cgil e Cisl in merito ad una possibile esternalizzazione del servizio del centro prelievi dell’Ospedale Maggiore. I sindacati affermano di essere venuti a conoscenza della situazione dai giornali locali e che la soluzione dovrebbe invece andare in direzione opposta: “Vorremmo che ci fosse un'inversione di tendenza e l'internalizzazione dei servizi oggi garantiti dal privato - continua la nota - Se il motivo fosse quello di recuperare il personale, sette infermiere e due OSS che garantiscono ai cittadini un servizio di qualità, considerato che a causa delle loro attività assistenziali precedenti che hanno influito negativamente sulla loro salute e di conseguenza anche sulle attività che attualmente possono svolgere, l'assegnazione ad altre strutture per svolgere l'attività assistenziale, dovrebbe tener ben conto della compatibilità delle stesse con le prescrizioni del medico competente”. La direzione di Asugi, interpellata in merito a quanto dichiarato dai Sindacati, risponde che il progetto Partneriato Pubblico Privato è un procedimento che sta trattando ARCS e non ASUGI e che per ora, non ci sono in programma esternalizzazioni dei servizi sanitari in questione.