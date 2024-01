Quattro ristoranti torna in Fvg: a Gorizia la prossima puntata

GORIZIA - "Alessandro Borghese - 4 Ristoranti" torna in Fvg: stasera alle 21:15 sarà trasmessa la puntata a Gorizia. Atmosfere la Stüa, La Kantinetta, Al Piròn e Rosenbar sono i quattro ristoranti protagonisti del nuovo episodio interamente dedicato al capoluogo isontino e alla sua tradizione enogastronomica mitteleuropea, in onda su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

La puntata goriziana, girata lo scorso novembre con il supporto di PromoTurismoFVG e di FVG Film Commission, è la sesta che il programma ha ambientato in Friuli Venezia Giulia. Il furgoncino di chef Borghese ha già fatto tappa a Trieste, nelle zone vitivinicole del Collio e dei Colli Orientali, in Carnia, a Grado e, lo scorso anno, a Udine e dintorni. "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.