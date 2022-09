"Rapiniamo il duce": arriva su Netflix il film girato a Trieste

Girato a Trieste (e in Fvg) in diverse location, tra cui il Porto Vecchio, il film "Rapiniamo il duce" approderà su Netflix il 26 ottobre. Il trailer, uscito pochi giorni fa, è già virale e lascia già intravedere una movimentata scena di guerra davanti al Magazzino 26. Nel cast nomi del calibro di Pietro Castellitto, Maccio Capatonda, Filippo Timi, Isabella Ferrari, Matilda De Angelis, eTommaso Ragno. La regia è di Renato De Maria (già regista de "Lo spietato").

La storia è ambientata in una Milano in maceria alla fine della seconda guerra mondiale. Isola, un contrabbandiere della borsa nera milanese (Pietro Castellitto) arruola una banda di disadattati per rubare il leggendario tesoro di Mussolini, che attende di fuggire in Svizzera per scappare alla condanna. La sua fidanzata clandestina Yvonne canta nell'unico locale notturno ancora aperto in città, ma anche uno spietato gerarca fascista è innamorato di lei, e farebbe qualunque cosa per averla. Un "action war movie", tra il dramma e la commedia, il cui titolo è già famoso, anche grazie al trailer parodia firmato dallo stesso Maccio Capatonda.