Sincrotrone Elettra, un evento internazionale prima della ristrutturazione

TRIESTE - Elettra Sincrotrone Trieste si prepara per un'importante fase di ristrutturazione dell'anello di accumulazione di Elettra, e in vista di questo importante momento, esperti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti in città per partecipare a un workshop internazionale di tre giorni. L'evento, organizzato in collaborazione con la Canadian Light Source, vede la partecipazione di cinquantina di esperti provenienti da 16 centri di ricerca in Europa, Usa, Canada, Giappone e Corea. Durante il workshop, iniziato ieri e che si concluderà domani, gli esperti discutono dei progetti attuali e futuri riguardanti l'aggiornamento e la costruzione di grandi acceleratori di particelle. Saranno presentati progetti già completati, quelli in corso e altri ancora in fase di valutazione. Uno dei principali temi in discussione è la logistica e la movimentazione necessarie per la rimozione e l'installazione delle parti che compongono l'anello di accumulazione di Elettra, nonché di molte linee di luce ed alcune importanti apparecchiature del "Booster".