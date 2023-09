Un triestino al campionato mondiale di rugby per avvocati

TRIESTE - L’avvocato triestino Antonio Cattarini parteciperà ai mondiali di rugby per avvocati, che si terranno a Parigi dal 13 al 17 settembre. Si tratta della Law Rugby World Cup (Lrwc), un torneo internazionale amatoriale di rugby per avvocati e altri membri della professione legale. La competizione si svolge parallelamente ai mondiali di rugby, in corso in questi giorni in Francia, e la squadra italiana è afferente all’Unione Avvocati Rugbysti, con sede a Roma, a cui sono affiliati giocatori che coniugano alla professione una grande passione sportiva. L’avvocato Cattarini, classe 1990 e tesserato Venjulia Rugby Trieste, è l’unico triestino della squadra, composta principalmente da professionisti dell’ordine di Roma. “Sono contento di poter rappresentare tanto la mia società sportiva che il Foro di Trieste - dichiara Cattarini -, in questa interessante manifestazione che mi permette di coniugare due grandi passioni.”