Sostenibilità, il Giro d’Italia della CSR fa tappa a Trieste

Una società che si sviluppa in modo sostenibile è una società capace di dare risposta alle esigenze di oggi senza condizionare quelle delle generazioni future. Per riuscirci, tutti devono essere responsabili e impegnarsi a collaborare. Ruota intorno a questo concetto la seconda tappa del Giro d’Italia della CSR in programma a Trieste il 17 marzo 2022: Collaborare per una comunità responsabile è il titolo dell’incontro organizzato da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale in collaborazione con Animaimpresa e la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. L’evento sarà fruibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone.

L’incontro di Trieste si svolgerà a partire dalle 10 nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione, in Piazza Unità d’Italia, splendido salotto sul mare che è il simbolo della città nel mondo. La location vuole sottolineare la presenza forte delle istituzioni regionali nei progetti di sviluppo sostenibile sul territorio, come spiegherà in apertura dei lavori Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sportelli per le imprese e mappatura dei progetti: il ruolo della Regione nel segno della sostenibilità

Da quest’anno Regione Friuli Venezia Giulia e Animaimpresa sono impegnate in un importante progetto di alfabetizzazione alla sostenibilità dedicato alle aziende, il progetto Sostenibilità a sistema, che punta ad attuare in maniera capillare progettazioni su tutto il territorio regionale grazie ad un ampio partenariato multistakeholder.