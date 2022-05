Lorenzo Fragiacomo presenta il nuovo alias Sanlorenzo con il brano "Message from Mars"

E' firmato da Sanlorenzo, il nuovo alias del cantante triestino Lorenzo Fragiacomo, il brano "Message from Mars", online da oggi sulle principali piattaforme di streaming. Un brano che "viene dallo Spazio" per le sue atmosfere "wave psichedeliche" e che vuole far riflettere sul nostro modo di comunicare, fatto principalmente da messaggi e notifiche, e l'impatto che ha sulle nostre anime. Un brano da ascoltare quando le ore si fanno piccole e il silenzio della notte assorbe tutti i nostri pensieri.



Il progetto San Lorenzo, il nuovo alias di Lorenzo Fragiacomo, produce musica cantata in inglese fortemente influenzata dalla New Wave anni '80 e dalla psichedelia. La durata di 6 minuti e mezzo del nuovo brano Message from Mars è ben distante dagli standard quotidiani della musica moderna. Joy Division, The Cure, krautrock e l'inconfondibile voce di Lorenzo Fragiacomo diventano in questo brano, e non solo, l'indelebile segno della sua musica.

Il testo



A message from Mars can kill you,

Can tie you to the cannon's mouth.

It can wall you up.

It can send you to the bottom of the ocean,

It can wall you up

Rip you up

Dig a really deep hole,

Crawl inside,

Tear open a nuclear power plant,

Lie down on the cooling rods.

A huge message from Mars is what you get

Shooting you to the very end of the universe.

A ripple skimming on the water on a vast and quiet sea