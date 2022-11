Tornano le serie Tv a Trieste: arriva Zingaretti con "Il Re"

Ancora serie TV a Trieste: sono iniziate il 7 novembre le riprese de "Il Re", ambientato in un carcere, e termineranno il 26 del mese. Luca Zingaretti interpreterà Bruno Testori, il direttore della casa circondariale. Si tratta di una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, in collaborazione con Zocotoco e per la regia di Giuseppe Gagliardi. La produzione ha ricevuto il contributo regionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFVG e nelle due settimane di riprese ha impiegato 20 professionisti locali e circa 100 comparse.

Gli esterni sono stati girati soprattutto a Trieste, principalmente in Porto Vecchio, al Tribunale, allo stabilimento balneare Ausonia e al Trieste Airport, mentre gli interni sono stati registrati nel Museo del Carcere Le Nuove di Torino. In questa seconda stagione il protagonista si ritrova recluso nel suo stesso carcere per detenzione di droga e dovrà trovare il modo di riprendere il controllo della sua vita. Altri nomi nel cast: Anna Bonaiuto, che interpreterà il Pubblico Ministero Laura Lombardo, Isabella Ragonese, un'agente della polizia carceraria e Barbora Bobulova, l'ex moglie di bruno e funzionaria dei servizi segreti.