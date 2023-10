Tre studenti dell’Università di Trieste campioni di “Reazione a catena”

TRIESTE - I Tre per Assurdo, terzetto di studenti di matematica all'Università di Trieste, sono i nuovi campioni di Reazione a Catena, noto quiz in onda su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata del 13 ottobre, il trio ha battuuto le Amiche in onda, campionesse per circa due settimane. Si chiamano Enrico Zanin, Alessia Moretto e Arianna Ferrazzo e il nome del gruppo si basa su una dimostrazione matematica in cui, tramite la logica, si argomenta che la tesi contraria a quella che si vuole dimostrare è impossibile.

Le amiche in Onda, nelle settimane precedenti, avevano dimostrato la loro abilità vincendo 117 mila euro. Durante la partita i "Tre per assurdo" si erano trovati in svantaggio ma hanno ribaltato le sorti della partita con “Zot”, la prova che consiste nell’indovinare una parola, legata ad altre due, in soli 10 secondi. Ne “L’intesa vincente”, invece, (dove un concorrente deve indovinare più parole possibili con l’aiuto degli altri due), gli studenti ne hanno indovinate 17 in 60 secondi, mentre le “Amiche in onda” solo sei. Le avversarie sono state così sbaragliate e i tre giovani matematici, a fine puntata, hanno portato a casa oltre 12mila euro in gettoni d'oro.