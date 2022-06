Una tira l'altra, i benefici delle ciliegie per la salute e la bellezza della pelle

Di origine asiatica, la ciliegia è un frutto che si è diffuso in Egitto sin dal VII secolo a.C., poi in Grecia e successivamente in Italia. Essa può nascere da due diverse specie botaniche, il ciliegio dolce, che produce le ciliegie che siamo abituati a consumare come frutta fresca, e il ciliegio acido, che produce amarene, visciole o marasche, genericamente definite come ciliegie acide.

La ciliegia ha una forma sferica, ma può assumere, anche, la forma di un cuore o di una sfera leggermente allungata. Il colore, normalmente rosso, può spaziare, a seconda della varietà, dal giallo chiaro al rosso quasi nero. La fioritura del ciliegio avviene in primavera contemporaneamente alla comparsa delle foglie. Scopriamo tutti i benefici e le proprietà di questo magnifico frutto.

Usi in cucina

Le ciliegie sono buone, fanno bene e hanno tantissimi utilizzi in cucina, insomma, un frutto davvero unico. Tipiche della stagione calda, ricche di vitamine e sali minerali, si distinguono per il colore rosso e il sapore che varia dal dolce all’acidulo, possono essere mangiate al naturale o apprezzate in tantissime ricette, comprese salse, marmellate e gelati.

Inoltre, con i peduncoli delle ciliegie è possibile realizzare decotti e tisane utili per purificare i reni e calmare la cistite. Ti basterà preparare un infuso facendo bollire una manciata di peduncoli spezzati di ciliegio selvatico in un litro d’acqua per 10 minuti. Filtra il tutto e bevine due tazze al giorno lontano dai pasti.

Calorie e proprietà

Parliamo di calorie, le ciliegie ne contengono 38 ogni 100 grammi, quindi il consiglio è quello di mangiarne ma sempre senza eccedere. Inoltre, la presenza di vitamina A, B e C e di sali minerali, come ferro, calcio, magnesio e potassio, oltre che di oligoelementi come rame e zinco, le rende particolarmente energetiche. Ricorda che una volta acquistate vanno consumate nel giro di pochi giorni, essendo un frutto che viene raccolto al momento della piena maturazione.

I benefici delle ciliegie per la salute

Che la frutta faccia bene al nostro organismo è ormai un dato di fatto, ma forse pochi sanno che nelle ciliegie si nascondono innumerevoli proprietà importanti per la nostra salute. Come abbiamo già accennato, contengono tantissime vitamine, soprattutto A e C, che aiutano a proteggere la vista e contribuiscono al buon funzionamento delle difese immunitarie.

Contengono, inoltre, acido folico, calcio, potassio, magnesio e fosforo, oltre che un buon quantitativo di flavonoidi, che combattono i livelli di colesterolo nel sangue e, grazie alla presenza di acido malico, stimolano l’attività del fegato. Contengono il levulosio, uno zucchero ideale per chi soffre di diabete, la presenza di antiossidanti le rende ottime per contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento della pelle, e sono ottime anche per rimanere in forma e depurare l’intestino grazie alle proprietà diuretiche e leggermente lassative.

I benefici delle ciliegie per la bellezza

Le ciliegie sono perfette alleate anche per la nostra bellezza, infatti, grazie alla presenza di caroteni e sali minerali, sono ideali per proteggere la pelle dal sole e ottenere una tintarella naturale e omogenea. La loro polpa, inoltre, è un ottimo rivitalizzante per la pelle del viso, soprattutto se irritata.

Se hai la pelle grassa invece, prova questa maschera fai da te: prendi un po' di ciliegie, togli loro il nocciolo, schiacciale fino a creare una polpa densa e poi applica su viso e collo. Lascia agire 10 minuti e poi sciacqua con acqua fredda.

Come conservarle

Il periodo di raccolta delle ciliegie coincide con l’esplosione della primavera e l’arrivo dell’estate, ovvero tra maggio e giugno. Fai attenzione a non acquistarle acerbe perché, a differenza degli altri frutti, non maturano dopo il raccolto. A casa vanno conservate in un luogo fresco e lontano dall’umidità, altrimenti il caldo le farà andare a male, l’ideale è metterle in cantina o in frigorifero e tenerle in un sacchetto di carta (mai di plastica). Per quanto riguarda il consumo di ciliegie in gravidanza, assicurati solo di controllarne la provenienza e di lavarle bene.