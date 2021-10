Fedriga sul Green Pass obbligatorio: "Servono misure utili e applicabili"

"In merito al green pass obbligatorio dal 15 ottobre, noi abbiamo sollevato la necessità che le misure possano essere applicate anche dal punto di vista organizzativo. Stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone coinvolte, non vaccinate, che potrebbero chiedere il tampone". La dichiarazione arriva dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga intervenuto a Radio Anch'io nella mattinata di oggi 12 ottobre.

Il presidente della Conferenza Stato-Regioni, in merito alla scadenza del 15 ottobre, quando entrerà in vigore l'obbligatorietà della certificazione verde, ha detto che "se ci sono strumenti alternativi come l'autosomministrazione, ovviamente controllata, ben vengano. Già oggi in farmacia vengono venduti tamponi nasali. Io propongo, poi non è mio compito, ma vanno valutate le alternative. Noi dobbiamo ridurre al massimo il rischio, servono misure utili ma applicabili" ha concluso l'esponente leghista.