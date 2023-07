Consultori, al momento le strutture restano quattro

TRIESTE - Nel corso dell'incontro odierno tra il Direttore Generale ASUGI, Antonio Poggiana, e il Comitato di Partecipazione per i Consultori Famigliari di Trieste, è stato chiarito che al momento non è stato attuato nessun cambiamento rispetto alla presenza sul territorio di quattro consultori. Tale conferma arriva in un momento di grande discussione sulla riorganizzazione dei consultori, che vedrebbe la loro riduzione a due strutture, una a Valmaura e l'altra a Roiano, una prospettiva a cui si oppone il Comitato.

"Eventuali cambiamenti verranno comunicati con largo anticipo alla cittadinanza", ha specificato il Direttore Generale Asugi, restando comunque fermo sull'ipotesi della ristrutturazione. "ASUGI ha 370 mila utenti che si rivolgono ai nostri servizi e la nostra missione è garantire una risposta equa a tutti - ha assicurato Poggiana -Per quanto riguarda il tema specifico dei consultori ci stiamo concentrando sul libero accesso e sul potenziamento della domiciliarità. Il confronto lo apriamo oggi in modo costruttivo e ci sentiamo di ribadire che non ci sarà una riduzione dei servizi o del personale, il quale è stato peraltro recentemente potenziato con alcune figure professionali (psicologi)”. L'incontro si è concluso con la prospettiva di un nuovo appuntamento a settembre, durante il quale verranno condivise ulteriori progettualità, al fine di consolidare questa importante collaborazione.