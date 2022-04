Trieste per Mykolaiv, il convoglio umanitario è giunto a destinazione

E’ giunto questo pomeriggio nella cittadina di Husi, cittadina romena al confine con la Moldavia e Hub per il corridoio umanitario verso l’Ucraina, in particolare la città di Mykolaiv, il primo convoglio umanitario organizzato dal Comune di Trieste. Il convoglio, composto da tre mezzi della Protezione civile dell’ANA ha percorso 1500 chilometri in un viaggio lungo 19 ore attraverso la Slovenia, l’Ungheria e la Romania, portando generi alimentari e medicinali, specificamente richiesti dall’amministrazione di Mykolaiv e donate da alcune realtà imprenditoriali della grande distribuzione italiana, in particolare triestina e provenienti dai Centri di raccolta di donazioni da parte dei triestini.