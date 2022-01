Muore intrappolato in macchina dopo esser caduto in acqua davanti a piazza Unità

Un anziano è morto nel pomeriggio di oggi 26 gennaio dopo esser caduto in acqua a bordo della sua autovettura. E' successo nel tratto di mare davanti a piazza Unità poco dopo le 15. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia di Stato, la Guardia Costiera, una motovedetta della Guardia di Finanza, i militari dell'Arma e i Vigili del fuoco. Un ragazzo giovane si è tuffato in acqua nel tentativo di salvarlo ma non c'è stato niente da fare. E' probabile che si tratti di un gesto estremo. La scena è stata vista da numerosi passanti.