Minacce ai vertici della Triestina, questura e carabinieri: "Nessuna denuncia"

TRIESTE - La questura non ha ricevuto alcuna denuncia in merito alle minacce ricevute dai vertici della Triestina calcio. Né la Digos, né la Polizia postale hanno contezza, questo il gergo solitamente utilizzato per evidenziare la presenza di una notizia di reato (o presunto tale), della eventuale formalizzazione di denunce. Anche il Comando provinciale dei carabinieri, secondo quanto si apprende, fa sapere di non aver ricevuto alcuna denuncia. Già nella serata dell'11 gennaio TriestePrima aveva chiesto informazioni a riguardo alle forze dell'ordine.