Gira armato di coltelli in pieno centro, giovane denunciato

Un trentatreenne di origine marocchina è stato fermato in via Giulio Cesare subito dopo aver gettato un coltello in un tombino. ll secondo era nascosto dentro allo zaino. La segnalazione giunta da una persona che transitava sulle rive e ha visto l'uomo intento ad impugnare una lama. Intervento dei vigili del fuoco per aprire il tombino. Foglio di via