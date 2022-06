Agguato in piazza Volontari Giuliani, accoltellato quarantenne kosovaro

TRIESTE - L'ombra del regolamento di conti o un agguato in stile cinematografico, con tanto di fuga rocambolesca e gli investigatori che ora sono alla ricerca della banda di aggressori. Un quarantenne di origine kosovara è stato accoltellato nella zona di piazza dei Volontari Giuliani, nella tarda serata di ieri 28 giugno. Dopo essere stato aggredito, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Lì è stato portato in sala operatoria e sottoposto ad una operazione a causa delle lesioni ad un rene e alla milza. Gli aggressori, di cui al momento non si conosce la nazionalità, hanno fatto perdere le loro tracce e sono ricercati dalla Polizia di Stato. Sui fatti indaga la Squadra Mobile della questura di Trieste.

La notizia è in aggiornamento