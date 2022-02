Mega rissa in via Giulia tra giovani gang, due persone accoltellate

Due giovani del 1996 sono finiti all'ospedale di Cattinara dopo esser stati accoltellati durante una megarissa notturna scoppiata in via Giulia tra circa una ventina di persone. Nessuno dei due versa in gravi condizioni ma entrambi hanno riportato ferite significative. Il primo un lieve taglio in testa, il secondo invece una ferita profonda alla schiena. La rissa è scoppiata poco dopo le 5 di questa mattina. Da prime indiscrezioni sembrerebbe che la rissa sia scoppiata per motivi personali tra componenti delle gang. Sul posto i sanitari del 118 e la Squadra Volante. La notizia è in aggiornamento.