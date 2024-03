Acegas, al via i lavori per il nuovo lavaggio dei mezzi per la raccolta differenziata

TRIESTE - Una sede del Comune di Trieste, utilizzata dai servizi ambientali di AcegasApsAmga, riqualificata, riorganizzata e completa di tutte le infrastrutture per i mezzi della raccolta, tutto in un unico posto: è questo l’obiettivo dei lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo dalla fine del 2023 la sede di via Orsera. In particolare, l’intervento, a cura del consorzio Innova e realizzato da Pertot Ecologia/Servizi, permetterà di ottimizzare gli spazi dell’area interna, demolendo strutture fatiscenti e migliorando la logistica e la viabilità interna. Al termine dei lavori, che verranno completati nel corso del 2025, la sede dei servizi ambientali sarà dotata di un nuovo impianto di lavaggio per i mezzi della raccolta rifiuti e un ampio parcheggio per gli stessi all’interno del comprensorio. Questo permetterà inoltre di adibire l’area esterna, vicino al canile sanitario comunale, a parcheggi per i dipendenti, migliorando il decoro dell’area e riducendo i disagi per le abitazioni vicine. Completata la prima fase dei lavori I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma condiviso con gli uffici comunali e hanno visto in questi giorni il completamento della prima fase. La ditta Pertot, con la collaborazione dell’azienda Sid, ha infatti terminato la demolizione della vecchia autorimessa dove verrà ora costruito un impianto di lavaggio per i mezzi destinati alla raccolta differenziata e per i mezzi destinati al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori stradali. Successivamente, a partire dal 2025, verranno demoliti altri due edifici, per fare spazio al nuovo parcheggio: in particolare verrà abbattuto il vecchio inceneritore degli anni ’30 e l’attuale lavaggio, ormai obsoleto.