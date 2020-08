Deve scontare la quarantena ma si allontana: denunciato minorenne

Ieri pomeriggio, inoltre, nell’ambito di una serie di controlli effettuati in piazza Libertà, personale della Volante ha denunciato per resistenza un cittadino afghano, minorenne, che si era anche sottratto dalla quarantena fiduciaria e che voleva sottrarsi al controllo stesso. E’ stato affidato a una specifica struttura di accoglienza. Sempre ieri, nell'ambito dei controlli anti - Covid, sono state controllate dalle forze dell'ordine circa 393 persone e un locale. Non sono state elevate sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti contagio.

