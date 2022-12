"Con il cane qui non può entrare" e fuori dal supermercato scatta il parapiglia

TRIESTE - Si riserva di sporgere querela il cinquantenne che nel pomeriggio di oggi 21 dicembre è rimasto coinvolto in una collutazione con una guardia giurata, nei pressi del supermercato Pam del centro commerciale Il Giulia. Due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti per calmare la situazione, venutasi a creare per il divieto per i cani di entrare all'interno del supermercato. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha avuto una discussione con la guardia giurata, fino a strappargli il cellulare di mano. In occasione del movimentato diverbio, alla quale hanno assistito numerose persone e clienti del supermercato, il quadrupede al guinzaglio sarebbe stato raggiunto da un calcio.