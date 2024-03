Aggressione a Muggia, spunta la pista della cocaina

MUGGIA - Non sono ancora chiare le dinamiche relative all’aggressione, avvenuta a Muggia, nei pressi della stazione degli autobus, l’altro ieri in tarda serata, che avrebbe visto due giovani triestini bastonati da due individui incappucciati che, dopo il blitz, sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce. I due ragazzi, ma pare che fossero in quattro, dopo una serata “allegra” con alcool e, pare, cocaina – come riporta Il Piccolo dalle analisi effettuate in ospedale sul giovane diciottene, prima dell’intervento chirurgico per la frattura di tibia e perone, è stato accertato l’uso di cocaina – sarebbero stati aggrediti a bastonate dai due individui incappucciati. Dopo l’intervento della polizia e dei sanitari, il giovane che ha avuto la peggio tra i due avrebbe ritrattato negando l’aggressione e affermando che i traumi se li erano procurati cadendo dalla tettoia del supermercato. Ma la polizia, che sta indagando sulla vicenda, ha confermato, dopo l’arrivo del giovane a Cattinara, che le fratture non sarebbero state provocate da una caduta ma da un’aggressione. Avvenuta per questioni di droga, legate allo spaccio? La polizia sta indagando e quindi vige il più stretto riserbo. Intanto sono al vaglio degli inquirenti le registrazioni di tutte le telecamere posizionate nella zona dell’aggressione. Infine c’è la questione degli altri due amici non presenti sul posto che potrebbero essere sentiti per raccogliere ulteriori dati su una vicenda su cui sono appuntati tanti interrogativi.