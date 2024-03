Aggressione a Muggia, diciottene a Cattinara con frattura di tibia e perone

MUGGIA - Aggressione ieri intorno alle 22 a Muggia, avvenuta nel centro della cittadina, nei pressi del Despar situato in via San Giovanni, alle spalle della stazione degli autobus. Coinvolti due giovani uomini, un diciottene e un diciannovenne. Il diciottenne, triestino, con frattura alla tibia e perone, è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 a Cattinara dove è stato operato. Il dicianovenne, solo dolorante alla caviglia, è stato preso in carico dalla Polizia. Il diciottenne ha riferito di essere stato aggredito da due persone incappucciate che lo hanno bastonato e poi sono fuggiti.

Notizia in aggiornamento