Volano pugni in piazza Goldoni, malmenati padre e figlio, aggressore in fuga

TRIESTE - Padre e figlio residenti a Monfalcone sono stati aggrediti da una persona di nazionalità straniera. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in piazza Goldoni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla coppia, come pure il Reparto prevenzione e crimine e la Squadra Volante della questura di Trieste. L'uomo, che secondo una prima e sommaria ricostruzione sarebbe di nazionalità egiziana, si sarebbe già reso protagonista di altri episodi di cronaca. Stando a quanto testimoniato dai due (figlio di 20 anni, padre poco più che sessantenne) l'aggressore avrebbe rubato dei soldi al figlio circa tre giorni fa. L'episodio sarebbe avvenuto a Trieste. Nella giornata di oggi, padre e figlio avrebbero riconosciuto l'uomo e l'avrebbero affrontato, in una sorta di regolamento di conti. L'aggressore, che secondo quanto si apprende non era da solo al momento del fatto, ha reagito sferrando alcuni pugni e dileguandosi. Il padre ha infatti riportato un trauma nasale, mentre il giovane è stato raggiunto da un pugno all'occhio. La questura è al lavoro nell'acquisizione delle immagini di videosorveglianza, per individuare eventuali responsabilità.