Cani antidroga trovano mezzo chilo di hashish, era nascosto in bosco

MONFALCONE - Sembravano scene da film, con controlli stradali praticamente dappertutto ed elicotteri in volo sopra il capoluogo bisiaco. In realtà era semplicemente la classica operazione da alto impatto, serie di servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla questura di Gorizia e finalizzati alla prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, all’immigrazione irregolare, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ed alle verifiche amministrative ai locali soggetti a licenze di polizia. Sono stati controllati oltre ai centri di Monfalcone e Ronchi, anche le stazioni ferroviarie, i parchi e le aree verdi e le zone ove si sono evidenziati potenziali rischi per la cittadinanza. Impegnati nei controlli agenti della polizia di Stato, nonché unità cinofile antidroga della questura di Bologna ed equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna e Milano. In volo anche un elicottero del 10° Reparto Volo della Polizia di Stato di Venezia.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente oltre 370 persone e controllati circa 150 veicoli. Cinque le violazioni al Codice della Strada contestate, di cui quattro per la mancata revisione dei veicoli e una per guida con patente sospesa. Quattro gli esercizi commerciali controllati. A ridosso di un'area carsica nella prima periferia di Monfalcone l'unità cinofila ha individuato mezzo chilo di hashish, suddiviso in una decina di panetti di varie pesature, posti sotto sequestro.