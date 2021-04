Miramare, il sindaco omaggia la direttrice Contessa con il sigillo trecentesco

La direttrice del castello di Miramare Andreina Contessa ha ricevuto dalle mani del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza il celebre sigillo trecentesco, onorificenza concessa per il grande impegno svolto al capo di uno dei parchi e musei più visitati in Italia. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di oggi 30 aprile in occasione dell'iniziativa "Miramare non solo numeri", evento all'interno del quale sono intervenuti anche il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, Eike Schmidt per le Gallerie degli Uffizi di Firenze e il direttore de Il Piccolo e Messaggero Veneto Omar Monestier. L'evento ha rappresentato anche il pretesto per dare continuità all'abitudine consolidata per il direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare di incontrare le istituzioni una volta all’anno "per condividere azioni passate e progetti futuri al servizio della comunità".