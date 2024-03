Lavoratori museali, Fesica-Confsal: "Senza tutte le misure previste dal contratto chiederemo al Comune di indire un nuovo appalto"

TRIESTE - In vista della scadenza, prevista per il 14 giugno, dell’appalto in essere per la sorveglianza e assistenza al pubblico nei musei civici, si riapre la trattativa per l'applicazione dei miglioramenti stipendiali concordati nei mesi scorsi. "Si tratta - così una nota di Fesica.Confsal - di miglioramenti rilevanti, che prevedono in sostanza il totale riconoscimento dell’intera parte economica, con un adeguamento degli inquadramenti, il riconoscimento di alcune posizioni di tipo impiegatizio, scatti, arretrati ecc., secondo le norme del contratto “Multiservizi”; e ciò in linea con l’apposita delibera già approvata dalla giunta lo scorso 21 agosto. Misure che però, finora, sono state solo in parte attuate, ma che adesso, in prossimità della scadenza del contratto vigente, il sindacato chiede che vengano finalmente e integralmente applicate, come previsto e atteso". E ciò dovrà avvenire, come sottolineato dal segretario provinciale della sigla, Filippo Caputo, "sia che si vada a un rinnovo fino al 2027) del contratto in essere con la medesima Euro&Promos sia che, in caso diverso, il Comune opti invece per un appalto nuovo. Va detto - ha proseguito Caputo - che il Comune di Trieste ha dato ampie garanzie che, sia in caso di rinnovo sia in caso di nuovo appalto, i lavoratori museali interessati vedranno applicati pienamente tutti gli istituti concordati". La Euro&Promos si è riservata di formulare una propria proposta. Intanto, sulla questione, su richiesta dei gruppi di opposizione, domani in tarda mattinata 22 marzo, è stata convocata sul tema una riunione della quinta commissione consiliare del Comune, presieduta da Manuela Declich, alla quale è stata invitata anche Fesica-Confsal.