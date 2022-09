Appello urgente: 14enne ricoverato per leucemia fulminante, cercasi donatore

Un ragazzo di 14 anni, ricoverato al Burlo per una leucemia fulminante, rischia la vita e la sola maniera di salvarlo è trovare un donatore di midollo osseo. Purtroppo nessuno dei familiari è compatibile e le cure ricevute all'ospedale Niguarda di Milano non stanno avendo l'effetto sperato. L'associazione Admo sezione di Aquileia (luogo d'origine della famiglia) lancia un appello esteso a tutta la regione e rivolto a chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), goda di buona salute e abbia un peso superiore ai 50 chili. Si ricorda che un midollo osseo compatibile è molto raro: appena uno su quattro in famiglia (fratelli e sorelle) e addirittura uno su centomila tra individui non consanguinei. I volontari potranno sottoporsi al test per la compatibilità al dono e, auspicabilmente, salvare la vita a questo ragazzo. Per fare la tipizzazione bisogna contattare Admo Udine (telefono: 0432 1503449, mail: segreteria@admofvg.it).