Cerca di entrare in casa della ex: arrestato in flagranza per stalking

TRIESTE - Arrestato in flagranza per stalking mentre cercava di introdursi in casa della sua ex fidanzata. E' successo dopo una lunga indagine della polizia locale, che ha accertato comportamenti persecutori prolungati da parte dell'uomo nei confronti della vittima.

I fatti

All'inizio di dicembre una donna si è rivolta al Nucleo contrasto violenza stalking e abusi della polizia locale di Trieste per denunciare una serie di danni materiali da parte di ignoti, uniti alla sensazione che qualcuno la stesse pedinando. La donna ha denunciato i danni e ha fornito alcuni elementi che la inducevano a pensare di essere sorvegliata.

Il nucleo ha raccolto altre prove che hanno confermato i suoi timori: qualcuno in effetti ne controllava le mosse con cadenza quasi quotidiana. I sospetti cadevano su un uomo con il quale aveva avuto una relazione, ora conclusa. Di concerto con il pubblico ministero titolare dell'indagine e in collaborazione con il nucleo di polizia giudiziaria, gli investigatori hanno quindi monitorato gli spostamenti dell'uomo con specifici appostamenti. Questo ha permesso di chiudere l'indagine qualche giorno fa, intercettando l'uomo mentre cercava d'introdursi nell'abitazione della vittima. Gli operatori sono intervenuti prontamente bloccandolo e accompagnandolo alla caserma di via Revoltella, dopo gli accertamenti del caso e la comunicazione al pm di turno, è stato tratto in arresto obbligatorio in flagranza per violazione di domicilio, resistenza e atti persecutori, aggravati dall'essere stati commessi verso persona con cui il soggetto è stato legato da relazione.