Arrestato presunto “topo” d’appartamento: girava a torso nudo molestando i passanti

TRIESTE - Gira a torso nudo in via delle Torri molestando i passanti, poi la Polizia locale trova indizi che lo collegano a un furto in appartamento. E' successo la scorsa settimana: una pattuglia in servizio in centro è stata allertata da alcuni cittadini perché l'uomo (S.G., 44enne di nazionalità ungherese), arrecava disturbo ai passanti e ai clienti seduti ai tavolini dei bar. Da subito S.G. ha manifestato forte agitazione e aggressività nei confronti degli agenti, che lo hanno immobilizzato (per la sua e l'altrui incolumità) e accompagnato alla caserma di via Revoltella 35.

L'uomo ha continuato ad avere un atteggiamento violento e rifiutava di fornire le proprie generalità, rendendo necessaria la fotosegnalazione. Durante la procedura gli agenti hanno notato che aveva con sé le chiavi di un costoso veicolo, sulle quali non sapeva dare informazioni. Il Nucleo di polizia giudiziaria si è rivolto perciò a un concessionario locale ottenendo la targa del mezzo abbinato alle chiavi. E' stata quindi contattata la proprietaria, che ha riferito di aver subito un furto nella sua abitazione quella stessa notte.

Il ladro aveva sottratto denaro, un orologio e capi di vestiario, oltre alle chiavi della macchina. Poi, sorpreso dai proprietari dell'abitazione, si era dato rocambolescamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L'analisi delle telecamere di sicurezza private ha fornito agli investigatori elementi sufficienti ad arrestare S.G. e condurlo in carcere. Dovrà rispondere di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. Tutta la refurtiva è stata restituita alla proprietaria.