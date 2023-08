Arresto cardiaco in viale D’Annunzio: grave un 70enne

TRIESTE - Viene colto da arresto cardiaco in strada e portato a Cattinara dal 118: è successo a un uomo di 70 anni alle 18:30 di oggi, giovedì 3 agosto, in Viale D'Annunzio. Giunti sul posto con l'ambulanza e l'automedica gli operatori del 118, che hanno praticato la rianimazione avanzata e hanno intubato l'uomo sul posto. Lo hanno poi trasportato a Cattinara in codice rosso.