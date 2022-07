Maltrattamenti in famiglia, lesioni e furto: arrestato 27enne

Aveva a suo carico un ordine di carcerazione per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato rintracciato, latitante, in un albergo a Muggia. Il 9 luglio, infatti, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino rumeno di 27 anni, classe 1995, copn un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pesaro nel dicembre del 2021. L'uomo è stato rintracciato in un hotel di Strada per Lazzaretto a seguito di segnalazione in Sala Operativa del sistema “alert alloggiati”, che analizza in modo automatico i dati degli ospiti inseriti dal gestore.

Da ulteriori accertamenti è emerso che la vettura in suo possesso, così come una borsetta trovata al suo interno, sono risultate compendio di furto alcuni giorni fa a Pesaro, quindi è stato indagato per il reato di ricettazione. L’uomo è stato quindi tratto in arresto a disposizione della locale Procura della Repubblica e portato al carcere del Coroneo.