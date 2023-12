Giocattoli e addobbi natalizi “irregolari”: sanzionato negozio in via Roma

TRIESTE - Individuati dalla polizia locale in un negozio in via Roma oltre 100 prodotti “irregolari”, di cui 10 articoli elettronici natalizi e oltre 60 giocattoli. L'esercizio commerciale si trova al civico 17, all'angolo con via Valdirivo, ed è gestito da cittadini cinesi. Il titolare è stato sanzionato e la merce sequestrata. L’operazione è stata eseguita dal nucleo di polizia commerciale della polizia locale di Trieste, impegnata nei controlli dei pubblici esercizi per verificare che i prodotti siano in regola sotto il profilo della sicurezza o della completa informazione per il cliente. In particolare sono risultati irregolari 107 prodotti, 35 prodotti elettronici (di cui 10 natalizi) e 10 giocattoli senza l’etichetta in lingua italiana, oltre a 62 giocattoli privi del marchio CE.