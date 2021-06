Corso Camillo Benso Conte di Cavour

Incidente e sversamento di gasolio nella notte: nessun ferito

E' successo in via Valdirivo. Coinvolti un'auto e un camion. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a travasare il gasolio fuoriuscito dal serbatoio del camion in una cisterna con apposita pompa.