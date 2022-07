Ennesimo incendio: auto in fiamme a San Dorligo

Un'auto in fiamme in una zona boschiva, ma i Vigili del fuoco intervengono per evitare il peggio. Quello che rischiava di essere l'ennesimo rogo delle ultime settimane si è verificato verso le 23.00 di ieri sera, 1 luglio. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per l'incendio di un'autovettura in località San Dorligo della Valle - Dolina. Giunta sul posto, la squadra del distaccamento di Muggia, ha provveduto a spegnere tempestivamente la Fiat Punto interessata, riuscendo ad evitare il propagarsi delle fiamme nella vegetazione circostante. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti sulle cause del rogo.